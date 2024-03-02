Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно порекомендовал украинцам, ранее уехавшим из Харькова, не возвращаться домой. Он заявил, что город не защищен должным образом.

Зеленский добавил, что даже если Киеву удастся усилить противовоздушную оборону Харькова, защитить город таким образом, чтобы обеспечить возможность безопасно вернуться, не получится.

«Не считаю, что, пока что, сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», – заявил президент Украины.

Он отметил, что когда будет максимально обеспечена защита Харькова, он лично и Вооруженные силы страны подадут сигнал вернуться.