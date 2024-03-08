Президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что Запад «ценит очень высоко» потери украинской армии. Также он в очередной раз повторил мантру о том, что после поражения Украины Россия будет продвигаться дальше в Европу.

Напомним, ранее американский журналист Клейтон Моррис обвинил США и НАТО в гибели полумиллиона украинских военнослужащих. Он заявил, что именно из-за поставок вооружения в Киев конфликт затянулся, а боевики ВСУ продолжают гибнуть на фронте.

Также экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США и Североатлантический альянс сократили сроки обучения украинских военных с нескольких лет до 1-2 месяцев, что не дает возможности хорошо подготовить их к боевым действиям. Из-за этого по возвращению на Украину они практически сразу погибают в боях.