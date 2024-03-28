Весь мир отвлекла от Украины ситуация в секторе Газа, заявил на канале CBS предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев из-за этого остался без помощи и Россия хорошо это понимает.

«Это факт. Когда теряется внимание от нашего региона и переходит на другой регион, это, очевидно, хорошо для России», — заявил украинский лидер.

Также он еще раз повторил, что Украине необходима помощь, так как без нее линию фронта ВСУ не удержать.

Ранее Зеленский высказал уверенность в том, что российские войска готовят крупномасштабное наступление в ближайшие месяцы. Он отмечал неготовность украинской армии справиться со сдерживанием российских войск, если она не получит оружие и технику от Запада.