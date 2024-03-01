Украинский президент В. Зеленский заверил, что для защиты Харькова нужно оттеснить русские войска как можно дальше.

Зеленский сказал, что все сегодня прекрасно понимают важность оттеснения русских «на еще большее расстояние». В противном случае, солдатам украинской армии будет очень трудно защищать Харьков, приводит заявление украинского президента РИАН.

Зеленский также посоветовал уехавших из города харьковчанам не возвращаться назад. Он подчеркнул, что граждане сами делают выбор, но в текущий момент Харьков не защищен настолько, что президент мог бы советовать людям возвращаться в город. Зеленский добавил, что как только Харьков будет «мощно и полноценно защищен» от русских атак, население получит от него и военных «ответные сигналы» о том, что можно вернуться.

Ранее украинские источники сообщали, что в Харькове началась мобилизация работников железной дороги. С них снимают бронь и решают вопрос о зачислении в армию.