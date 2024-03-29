Президент Украины Владимир Зеленский допустил начало переговоров с Россией без выполнения главного условия так называемой «формулы мира» – выхода на границы 1991 года. Такое заявление он сделал впервые с начала специальной военной операции.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин может согласиться на переговоры с Украиной, если та сможет вернуть территории, освобожденные ВС РФ с 24 февраля 2022 года. Но для Киева это практически недостижимый результат, так как для него потребуется не только продолжать боевые действия, но и устроить России «торговую блокаду всем миром».

«Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — заявил украинский лидер.

Ранее стремление Зеленского выйти на границы Украины 1991 года прокомментировал отставной майор ВСУ Игорь Лапин. Он заявил, что в стране нет мотивированных боевиков для достижения этой цели, поэтому добиваться ее придется внукам или даже правнукам нынешних солдат.