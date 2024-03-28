Украинский президент В. Зеленский заявил, что всего пяти-семи американских комплексов ПВО будет достаточно, чтобы «разблокировать небо» и защитить промышленность Украины.

В беседе с журналистом CBS News Зеленский сказал, что Украине хватит пяти-семи систем ПВО Patriot. Их поставка поможет «защитить индустриальные платформы» и позволит «работать». Когда американские системы противовоздушной обороны «разблокируют небо», можно будет делать «шаги вперед», сказал он.

В том же интервью Зеленский признался, что если Запад продолжит тянуть с оружием, то украинская армия не сможет обороняться под напором российских сил. А новое наступление ВС РФ, по словам президента Украины, ожидается в ближайшие месяцы. При этом он призвал Запад не ждать, когда русские начнут наступление, а поставить оружие уже сейчас.