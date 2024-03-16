Российскому президенту Путину доложили о планах Киева атаковать накануне выборов российские территории за 2 недели. На основании разведданных глава России приказал увести с опасных участков солдат-срочников, заменив их имеющими боевой опыт контрактниками, добровольцами и спецназовцами. Об этом рассказал на «Россия-1» журналист П. Зарубин.

О том, что вражеские диверсанты попытаются прорваться за российскую территорию незадолго до выборов, российская разведка знала за 2 недели. С учетом этой информации российский президент В. Путин приказал убрать с границ призывников, заменив их опытными бойцами спецподразделений.

Зарубин сообщил, что российские разведчики за 2 недели выяснили, что вражеские диверсанты предпримут попытку атаковать Белгородчину и Курскую область. Об этом доложили президенту Путину. Тот приказал увести с приграничных участков солдат срочной службы и заменить их опытными спецназовцами и контрактниками. Срочников отвели с границ во второй-третий эшелон обороны, пояснил журналист.