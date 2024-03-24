Кадры из рабочего кабинета российского президента Владимира Путина, курировавшего работу силовых органов в первые минуты после теракта в «Крокус Сити Холле» были опубликованы в Телеграм-канале журналистом Павлом Зарубиным.

В опубликованном ролике можно увидеть, как российский президент заслушивает в телефонном режиме доклады глав различных силовых ведомств, касательно террористической атаки в «Крокус Сити Холле». Во время одного из телефонных разговоров Путину докладывают об одиннадцати задержанных лицах.

Далее президент работает над текстом обращения к российскому народу, подготовленным помощниками. После внесения всех необходимых правок президент выходит в эфир с обращением.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В здание ворвалось несколько человек с автоматами в руках и открыли огонь по гражданским лицам. По данными ФСБ, террористов задержали недалеко от российско-украинской границы при попытку покинуть пределы страны.