Руководство Российской Федерации должно готовится к масштабному вооруженному конфликту, поскольку боевые действия на территории Украины – это только начало. Об этом в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ заявил экс-полковник ВСУ Вячеслав Заневский.

«России нужно готовиться к конфликту, к большому конфликту, к очень серьезному конфликту… Пока никакого Апокалипсиса нет, это только начало, если будет идти так же дальше. Задача – раскачать максимально мир», – заявил Заневский.

По его словам, в обозримом будущем боевые действия на территории Украины не закончатся, поскольку любой из украинских руководителей, который выступит за мирные переговоры, станет «политическим трупом». При этом даже после завершения конфликта ни Зеленский, ни его окружение не смогут спрятаться.

«Если они думают, что это просто так пройдет для них, то они ошибаются», – заявил экс-полковник ВСУ.

Напомним, что Вячеслав Заневский ранее занимал должность начальника службы безопасности президента Украины Виктора Януковича, а также был ответственным за создание пула разведслужб. Заневский курировал Службу внешней разведки, ГУР Минобороны и разведывательные службы украинских пограничников.