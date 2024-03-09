Бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного признали непригодным к службе в армии. Соответствующее решение было вынесено украинской военно-врачебной комиссией. В феврале экс-главком ВСУ написал рапорт об увольнении с военной службы. Такую информацию передает украинское издание «Зеркало недели»

Автор материала отмечает, что Валерий Залужный решил уволиться, так как в Министерстве обороны Украины и офисе Зеленского ему не предложили иную должность, соответствующую его опыту и уровню подготовки. Поэтому он решил уволиться, сообщается в издании.

7 марта Валерий Залужный был назначен послом Украины в Соединенном Королевстве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, экс-главком ВСУ выразил желание работать дипломатом.

Напомним, Валерий Залужный был снят с должности главнокомандующего украинской армии 8 февраля. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский, ранее являвшийся командующим сухопутными войсками ВСУ.