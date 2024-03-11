Президент Украины Владимир Зеленский «подстраховался», отправив главного претендента на свой пост Валерия Залужного послом в Великобританию.

Западные СМИ приводят данные социологических опросов, согласно которым Залужный набрал бы 41% голосов в первому туре в случае проведения выборов на Украине прямо сейчас. Во втором он получил бы более 67 процентов голосов, в то время как Зеленский – только 32,5%.

Мало того, если бы Залужный создал свой блок под парламентские выборы, он набрал бы 46,4 процента голосов избирателей. А партия Зеленского «Слуга народа» – не более 22%.

В связи с этим эксперты считают, что отправка Залужного в Великобританию является для него своеобразной ссылкой. О генерале со временем забудут и Зеленский сможет более уверенно претендовать на новое президентство. Впрочем, дата проведения выборов на Украине неизвестна, так как проводить их запретили до отмены военного положения.