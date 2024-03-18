Украинскому солдату не оставалось ничего другого, как отшвырнуть польскую штурмовую винтовку MSBS Grot и поднять руки вверх. Оружие попросту заклинило.

Поляки передали украинцам внушительное количество штурмовых винтовок MSBS Grot. Выглядит автомат солидно, но на деле – серьезно подводит. В Польше им вооружены полицейские, пишет РГ. Они редко используют автоматические винтовки, которые большую часть времени хранятся в оружейных полицейских участков. За всё время в лучшем случае полицейский выстрелит из своего Grot раз-другой в воздух для устрашения.

В условиях напряженных боевых действий на Украине штурмовая винтовка Grot подводит слишком часто. Она попросту не выдерживают активных стрелковых боев. Российский боец с позывным «Режиссер» сообщил, что одного из украинских солдат удалось легко пленить именно потому, что его польская винтовка заклинила. Он показал, как работает трофейный образ натовского автомата. Полностью заряженный и выставленный в режим ведения огня очередью автомат смог выстрелить раз и заклинил. «И так через раз», сообщил боец.