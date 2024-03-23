Белый дом не имеет никаких основании для выдачи индульгенции Украине и заявлений о ее непричастности к террористическому акту в Крокус Сити Холле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии к заявлению администрации президента США.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — заявила Захарова.

Также она отметила, что устанавливать причастность к теракту и выявлять виновных в нем будут компетентные органы.

Ранее политолог Антон Варфоломеев назвал быструю реакцию Киева на теракт в «Крокусе» попыткой перестраховаться и боязнью жесткого ответа России.