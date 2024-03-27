Чтобы «отмазать» Украину от причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», США попытались все свалить на ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Однако этим они сами себя загнали в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что ИГ – это детище Соединенных Штатов. Поэтому заявления Вашингтона о причастности этого движения к теракту выглядят по меньшей мере глупо. Кроме того, они были сделаны чуть ли не сразу после событий в «Крокусе», в которым даже не успели на тот момент потушить пожар.

По словам Захаровой, США должны немедленно прекратить спекулировать на гибели ни в чем не повинных людей, а либо привести доказательства в пользу своей версии, либо не пытаться отрицать причастность Украины. Как минимум до тех пор, пока не завершится следствие.