Супруга наследника британской короны – принцессы Уэльская Кэтрин перестала появляться на публике более 2-х месяцев. По официальным заявлениям Кенсингтонского дворца, 17 января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, поэтому ей требуется время на восстановление здоровья.

Однако общественность забила тревогу. В интернете появилось множество конспирологических теорий по поводу судьбы британской принцессы. Масла в огонь также подлил снимок, опубликованный Кенсингтонским дворцом на «День матери». Многие СМИ заявили, что снимок был «отфотошоплен», поэтому есть сомнение, что он является подлинным.

Комментарий по данному поводу оставила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«Все Соединённое королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон», – написала Захарова, подчеркнув, что в Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы».

Дипломат также напомнила о скандале, возникшем вокруг фотографии Кейт Миддлтон с детьми, опубликованной на «День матери».