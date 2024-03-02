Археологи и ученые современности до сих пор не пришли к единому мнению о точном месте захоронения великого полководца Александра Македонского, поэтому тайна его гробницы по праву считается одной их величайших загадок истории. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Вернувшись со своими воинами в Вавилон из очередного похода в Индию, великий полководец устроил пир, во время которого ему стало плохо после выпитого залпом бокала вина. Александра Македонского лихорадило в течение двух недель пока он не умер 11 июня 323 года до нашей эры. Главная версия гибели полководца – отравление. Однако нельзя исключать банальную передозировку лекарствами, поскольку император любил ставить на себе эксперименты с различными препаратами.

Тело усопшего правителя забальзамировали по египетскому обряду и поместили в каменный саркофаг. Соратники императора хотели отправить его тело в Македонию, однако во время транспортировки саркофага по территории Сирии на кортеж напали люди Птолемея, и он был доставлен в Египет. Саркофаг с забальзамированным телом Македонского хранился в Мемфисе, а затем в Александрии.

Современные ученые в 1977 году обнаружили в древней столице Македонии (современный город Вергина) богатый некрополь, состоящий из трех захоронений. Археологи предположили, что в склепах покоятся отец Македонского, его сводный брат и сам великий полководец. Однако уже в 2003 году британский физик Эндрю Чегг, увлекающийся историей, предположил, что хранящийся в Британском музее саркофаг фараона Нектанеба II и надгробие в соборе святого Марка в Венеции – части ансамбля усыпальницы Македонского.