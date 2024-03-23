Один из задержанных террористов дал первые признательные показания. Видео допроса разместила в официальном тг-канале главред RT М. Симоньян.

Задержанный признался, что согласился расстреливать безоружных людей за деньги. Ему обещали «где-то полмиллиона». Половину денег уже перевели авансом на карту, но снять их террорист не успел.

Террорист рассказал, что долгое время слушал в Телеграм уроки какого-то «проповедника». Затем с ним якобы связался помощник «проповедника» и предложил деньги за убийство людей. «Я согласился», – признался террорист. После этого ему скинули место, детали, подробности теракта.

Задержанный сообщил, что для выполнения теракта прибыл из Турции. Оружие им далии заранее. Конкретные цели не ставили. Сказали, стрелять во всех без разбора.