За сутки в воздушном пространстве над сирийским Эт-Танфом трижды зафиксировано появление самолетов так называемой антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами, сообщил представитель ЦПВС Ю. Попов.

Авиация НАТО, сказал генерал-майор, нарушает протоколы и появляется в воздухе над Сирией. За сутки российские наблюдатели зафиксировали три факта полета БПЛА, которые были не согласованы с РФ. Подобные действия способны повлечь опасные инциденты в воздухе и обострить ситуацию в Сирии, напомнил российский наблюдатель.

Попов также сообщил, что за сутки террористы «Джабхат ан-Нусра» и «Исламской Партии Туркестана»* (*обе организации запрещены в РФ за терроризм) дважды обстреляли из артиллерии правительственные войска Сирии. В результате удин боец сирийской армии убит, еще один – ранен. При попытке террористов РДГ прорваться в Кафер-Небель ранения получили трое солдат сирийской армии.