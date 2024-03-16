Командир взвода танкового батальона ВСУ В. Шевчук получил 20 лет тюрьмы за обстрел жилого дома с мирными жителями из танка.

Следственный комитет РФ рассказал о приговоре в отношении украинского 32-летнего танкиста. Суд признал его вину, осудив за жестокость в отношении мирного населения, ущерб имуществу, убийство двух и более граждан. В постановлении суда говорится, что командование приказало комвзвода Шевчуку «сохранять оккупационный режим в ДНР», используя жестокие методы, запрещенные международным соглашением РФ.

Ранее в Крыму местный житель получил 18 лет тюрьмы за госизмену. В первые дни СВО он вступил в одну из бригад противовоздушной обороны ВСУ, прошел обучение, получил обмундирование и оружие. С того времени он сражается против бойцов ВС РФ. Приговор вынесен заочно. Осужденный скрывается от правосудия и значится в розыске.