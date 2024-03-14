Министерство Обороны России сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников российскими солдатами за время проведения специальной военной операции на Украине. Такую информацию МО РФ сообщило в своем официальном Телеграм-канале.

Отмечается, что по имеющимся данным, на Украину с момента начала СВО прибыло около 14 тысяч иностранных наемников.

«К настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Лидером по отправке военной силы на Украину в качестве наемников является Польша – 2960 человек, из которых было ликвидировано 1497 боевиков. На втором месте – грузинские наемники. Их прибыло на Украину для сопротивления российской армии 1042 человека. 561 боевик был ликвидирован.

Американские власти отправили 1113 военнослужащих для участия в боевых действиях против ВС РФ, из которых на поле боя погиб 491 человек. Из Франции прибыло 356 боевиков, из которых российские бойцы уничтожили 147 человек.