Южнокорейское издание The Korea Herald опубликовало свое извинение в связи с публикации карикатуры на теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле». Редакция газеты признала свою ошибку и выразила соболезнование родственникам погибших во время теракта людей.

«Мы (редакция газеты The Korea Herald – ред.) глубоко сожалеем о публикации карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», – говорится в сообщении издания.

Ранее российское посольство в Сеуле назвало опубликованную в англоязычном южнокорейском издании The Korea Herald карикатуру на теракт в «Крокусе» кощунством. Представители посольства подчеркнули, что такой поступок в равной степени оскорбляет не только чувства россиян, но и южнокорейских граждан, разделяющих вместе с российским народом боль ужасной трагедии.