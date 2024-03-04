Южная Корея продолжает борьбу с массовыми протестами врачей-стажеров

Южнокорейский Минздрав заявил в понедельник (4 марта) о запуске официальной процедуры по приостановке действия лицензий порядка 7000 врачей-стажеров, посмевших проигнорировали приказ правительства о возвращении к работе. Власти страны обещают, что такое наказание для молодых врачей станет «необратимым». Источник: Yonhap.

Свыше 9000 врачей-стажеров не выходят на работу в больницы общего профиля уже 14-й день подряд. Они протестуют против правительственного плана увеличить число мест в медвузах еще на 2000 уже следующего года, добавив их к нынешним 3058 местам.

По словам Пака Мин Су, второго замминистра здравоохранения, что правительство Южной Кореи уже предприняло шаги по приостановке медицинских лицензий в отношении тех врачей-стажеров, что оставили свои рабочие места.

«Эта мера будет необратима», – подчеркнул Пак, добавив, что карательные действия Минздрава оставят неизгладимый след на будущей карьере непокорных врачей.

«Правительство намерено провести расследование на местах для выявления нарушений, после чего последуют меры реагирования в соответствии с законом и принципами», – заявил замминистра. «Наказания для ключевых должностных лиц, ответственных за коллективные действия, вызвавшие хаос в медицинском секторе государства, будут применяться строго и оперативно».

Бескомпромиссная реакция властей

Ранее в понедельник глава Минздрава Чо Кё Хон (на изображении) заявил, что южнокорейские власти планируют запустить процесс карательных мер против нарушающих трудовое законодательство своими действиями врачей-стажеров.

«Правительство остается твердым в своем принципе против незаконных коллективных проступков врачей-стажеров», – подчеркнул Чо на совещании членов правительства.

Медицинские интерны и ординаторы, играющие крайне значимую роль при оказании вспомогательной поддержки при операциях и при осуществлении неотложной помощи в крупных общепрофильных больницах, продолжают коллективно протестовать и не выходят на работу, что уже привело к массовому переносу операций и доставило серьезные проблемы при оказании неотложной медпомощи.

Южнокорейские власти дали протестующим врачам возможность вернуться на работу без последствий до прошлого четверга (т.е. до 29 февраля), также предупредив, что несоблюдение этих требований повлечет за собой карательные меры, включая уголовное наказание или отзыв медицинских лицензий.

Пока что эти предупреждения слабо мотивировали протестующих медработников на возврат к работе.

По словам замминистра Пака, по состоянию на прошлый четверг 8945 врачей-стажеров так и не появились на рабочие места, лишь 565 из них вернулись в больницы.

В соответствии с законодательством Южной Кореи протестующие против перенасыщения медперсоналом системы здравоохранения страны молодые врачи, затратившее на свое обучение очень приличные суммы (обычно свыше 23 млн. руб.), могут быть лишены медицинских лицензий на срок до года, либо помещены в тюрьмы на трехлетний срок с выплатой штрафа в размере 30 млн. вон (более 2 млн. руб.) за невыполнение правительственных распоряжений.

Готовясь к апрельским выборам в местный парламент, южнокорейское правительство настаивает на увеличении численности врачей, называя это способом решения проблемы нехватки медперсонала в сельской местности и в основных медицинских областях, таких как педиатрия и нейрохирургия, а также с учетом быстро стареющего населения государства.

Врачи, в свою очередь, утверждают, что повышение студенческих квот подорвет качество медобразования и других услуг, а также приведет к увеличению медицинских расходов для пациентов. Они призывают принять меры по решению проблем с низкой оплатой труда медицинских специалистов и улучшением их правовой защиты от чрезмерных исков о врачебной халатности.