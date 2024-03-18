На территории Финляндии полиция арестовала троих человек по подозрению в хищении денежных средств, выделенных министерством обороны Украины на закупки бронежилетов для украинской армии. Об этом в своем материале сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии провела серию арестов 11 марта в рамках расследования дела о хищении средств, выделенных министерством обороны Украины на закупку бронежилетов для ВСУ. Сообщается о задержании троих человек, один из которых является гражданином Финляндии.

По данным следствия, злоумышленники потратили около 5,7 миллионов евро на покупку автомобилей премиум-класса и недвижимость вместо приобретения пяти тысяч бронежилетов для украинских военнослужащих. Полиция Финляндии конфисковала незаконно приобретенное имущество. В настоящий момент украинская сторона пытается добиться разрешения у финских властей продать конфискованное имущество для закупок бронежилетов.