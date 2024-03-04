Зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала об использовании украинскими военными психотропных препаратов и наркотических средств. Она сослалась на расследование, связанное с западными биолабораториями на Украине.

«То количество психотропных и наркотических препаратов, которыми накачиваются солдаты ВСУ — и этому уже многократно есть подтверждения, — это машина смерти. Это люди без сознания, без воли, ожесточенные. И наши парни, защищая нас и принимая огонь на себя, противостоят этой огромной зомби-машине», — цитирует Яровую портал News.ru.

Она отметила, что российским военным непросто противостоять такой зомби-машине, однако они защищают справедливость и добро, являются носителями правды, поэтому демонстрируют мужество, героизм и самоотверженность в боях с противником.

Напомним, что украинские пленные неоднократно сообщали об использовании в ходе боевых действий наркотических препаратов, которые притупляют боль и страх.

Употребление наркотиков наносит непоправимый вред здоровью.