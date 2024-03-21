Японские фермеры из префектуры Ямагата изобрели новый способ защиты коров от насекомых, сосущих из животных кровь. Этот способ подразумевает раскрашивание коров под зебр. Такую информацию передает японское издание South China Morning Post.

Эффективность данного метода была доказана учеными еще в 2019 году. Выводы соответствующего исследования были опубликованы в научном издании PLoS ONE. На кожу коров наносилось красящее вещество в виде светлых полос. В результате этих нехитрых действий, коровы в «камуфляже» подвергались нападению кровососов в два раза меньше, чем нераскрашенные животные.

Ранее ученые определили, что коровы входят в состояние стресса, так как им необходимо постоянно отмахиваться от мух и комаров. Это сказывается на темпах воспроизводства в стадах. Как отмечают японские фермеры, раскраска коров под зебр позволит избежать возникновение этих проблем.

Ученые доказали, что зрительная система кровососущих насекомых не позволяет им воспринимать черно-белые полосы. Поэтому они не могут «найти место для посадки» на теле животного.