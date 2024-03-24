Американское издание The Washington Times прогнозирует «безжалостные действия» России в ответ на теракт в Крокус Сити Холле. Авторы публикации отмечают, что Киев и Запад отрицают причастность к этой акции Украины. Они предпочитают все свалить на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Но если все же выяснится, что следы теракта ведут в Киев, Россия прекратит миндальничать с Украиной. Она поставит Киеву ультиматум о выводе войск из всех новых регионов. Не исключено, что это требование заденет также Николаев, Одессу и Харьков.

Если оно выполнено не будет, Россия нанесет безжалостные удары по центру Киева, мостам черед Днепр, железнодорожным артериям, уже не сортируя гражданскую и военную инфраструктуру. Для этой цели будут использованы все виды ракет, вплоть до «Сармата», но последний без ядерных боеголовок.

Все вожаки киевского режима будет уничтожены на месте, если не пожелают сдаться добровольно.