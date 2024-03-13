После принятия на вооружение американской армии оперативно-тактического ракетного комплекта (ОТРК) Precision Strike Missile (PrSM) Пентагон может передать Вооруженным силам Украины устаревшие ракеты ATACMS большей дальности. Об этом в своем материале сообщает газета Wall Street Journal.

Автор статьи отмечает, что ранее Пентагон настаивал на решении сохранить на вооружении собственной армии все ракеты ATACMS на случай военного конфликта. Однако вопрос с передачей Киеву дальнобойных ракет сдвинулся с мертвой точки после достижения прогресса с поставками в Вооруженные силы США ракетного комплекса следующего поколения Precision Strike Missile.

Ранее Вашингтон уже объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, в который должны войти артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, включая кассетные, реактивные боеприпасы для РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, инженерные боеприпасы и патроны для стрелкового оружия.