Боевики ВСУ, которым посчастливилось уцелеть при бегстве из Авдеевки, раскрыли подробности отступления. Они заявили, что отход никто не организовывал, он осуществлялся в панике и был хаотичным.

Один из семи военных, с которыми пообщались журналисты издания The Washington Post, рассказал, что убегая от российских военных, он сумел выпрыгнуть из окна второго этажа. Это спасло ему жизнь, однако в дальнейшем было еще несколько эпизодов, во время которых он мог погибнуть. Так, отступающая колонна попала под удары артиллерии, передает РИА Новости.

Десятки, а то и больше боевиков были вообще брошены на произвол судьбы. Особенно тяжело приходилось раненым, которых оставляли на позициях, даже не пытаясь эвакуировать. Сами же они сбежать не могли.

Другие военные рассказали, что связи с командованием у них не было, многие даже не знали, что объявлено отступление из Авдеевки и продолжали сопротивляться натиску российских войск.