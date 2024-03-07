Американский портал The War Zone прокомментировал видеозапись с производством российских дронов-камикадзе «Герань» и отметил, что масштабы впечатляют. РФ сумела поставить изготовление барражирующих боеприпасов на поток.

Авторы публикации отметили также, что такое количество дронов-камикадзе в распоряжении РФ вызывает вполне обоснованную тревогу Киева и является плохой для него новостью. Москва не только производит беспилотники, но еще и постоянно их совершенствует. Так, в производстве скорее всего используются радиопоглощающие материалы, которые снижают шансы украинской ПВО на обнаружение БПЛА.

Кроме того, авторы обратили внимание читателей на «Герани» черного цвета, которые невидимы в темноте и эффективно применяются в ночных атаках.

Напомним, на Украине «Герани» упрямо называют «Шахедами», намекая на их иранское происхождение. Однако эти заявления делаются специально для внутреннего потребителя. Киев все еще надеется заверить украинцев, что Россия сама неспособна изготавливать ракеты и дроны, а те боеприпасы, которые у нее есть «вот-вот закончатся».