В сети появилось интервью с якобы захваченным офицером ВС РФ, который был захвачен украинскими боевиками во время атаки Белгородской области. На видеозаписи старшего лейтенанта Алексея Колотова допрашивали украинский боец и Денис Никитин (признан террористом и экстремистом в России) лидер «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России).

В ходе допроса российский военнослужащий заявил, что он ждет скорейшего разрешения конфликта на Украине мирным путем, отметив, что этот вопрос является зоной ответственности высшего политического руководства.

Как можно судить из видеозаписи допроса, старший лейтенант Колотов не предал Родину. Он отвечал на вопросы достойно, оставаясь верным своим принципам. На вопрос об «оккупации» ответил четко: «Я не оккупант, я российский военнослужащий».

Старший лейтенант Алексей Колотов был взят в плен украинскими боевиками 15 марта. Вместе со своими сослуживцами старлей выполнял саперные работы на приграничной российской территории в районе села Козинка в Белгородской области. После выполнения задания он вместе со своей группой возвращался обратно, когда их автомобиль попал в засаду украинской ДРГ. Боевики обстреляли российских военнослужащих из гранатомета, в ходе чего находящиеся в авто младший сержант Даниил Шориков и лейтенант Никита Бессмертный погибли, а старший лейтенант Алексей Колотов получил ранение и контузию. В связи с этим, он не смог оказать противнику сопротивление, и был взят в плен.