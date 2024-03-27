Мужчина, оказавшийся в «Крокус Сити Холле» во время нападения террористов, смог спастись, когда один из боевиков не смог справиться со своим автоматом.

Он находился в фойе, когда послышались непонятные звуки. При их приближении стало ясно, что это автоматные очереди.

«Услышал звук, напоминающий скорее гром. Подумал, что это же крупный концертный зал, здесь и выставки проводится, мало ли какие стройматериалы могли упасть», – пояснил он.

Позже, когда часть посетителей бросилась прятаться от террористов в амфитеатр, мужчина дождался момента, когда боевик отвлекся. Тогда он прыжками пробежал по рядам и выскочил наружу.

Позже, глядя на дым, поднимающийся над «Крокусом», уже со МКАДа, россиянин испытал настоящий страх.