Жительница Москвы Екатерина Сырина поделилась в соцсетях своими чувствами и эмоциями после теракта в «Крокус Сити Холле», свидетельницей которого она оказалась. Екатерине, к счастью, удалось остаться в живых, но эти события навсегда оставят тяжелый след в ее душе.

Женщина написала, что у нее было плохое предчувствие в преддверии страшного события, произошедшего в концертном зале. Екатерина отметила, что в день концерта она поняла, что не хочет никуда ехать, однако она списала эти мысли на усталость.

Второй знак был, когда при выходе у метро увидела человека с табличкой: «Куплю билет». Екатерина отметила, что тогда еще провела шуточную аналогию с героем фильма «Титаник», который проиграл Джеку свой билет на злополучный рейс.

«Продай, ты же не хочешь туда идти, еще и наваришься», – рассказывает о своих мыслях Екатерина.

Единственное, о чем не пожалела женщина, что она не стала сдавать куртку в гардероб, а положила ее в рюкзак.

По словам свидетельницы теракта, ей повезло, что она лишь надышалась дыма, ведь все могло обернуться для нее иначе. Женщина провела в больнице пару дней и уже вернулась домой, но, по ее словам, ощущения пребывания в задымленном помещении и чувство невероятного страха долго не отпускали ее.