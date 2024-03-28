Россиянка, которая в 2002 году пережила террористический акт в “Норд-Осте” на Дубровке, нашла параллели этого преступления с «Крокус Сити Холлом».

Она пояснила, что там террористы тоже беспорядочно стреляли по людям, пытаясь убить как можно больше посетителей. Кроме того, зрители в театральном центре так же, как и 22 марта в «Крокусе», пытались спрятаться от боевиков между рядами. В которых кресла были практически такого же красного оттенка.

Как в “Норд-Осте”, так и в недавнем теракте зрители решили сперва, что выстрелы – это какой-то фоновый шум или нечто, входящее в программу.

Нашла россиянка и разницу между террористическими актами. Она отметила, что в «Крокусе» террористы действовали быстро, не стремясь «отложить на потом кровавую развязку». В “Норд-Осте” же женщина вместе с мужем три дня была в заложниках. Она уже не надеялась, что удастся выжить.