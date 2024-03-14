Учёные Университета Монпелье во Франции выяснили, что еда, употребляемая на завтрак, моментально сказывается на внешности человека. Специалисты провели исследование с участием 104 добровольцев, состоящих из женщин и мужчин примерно с равноценной привлекательностью.

Через пару часов после завтрака они были запечатлены на камеру. Снимки были представлены незаинтересованным лицам для оценки внешности участников эксперимента. Результаты исследования французские ученые опубликовали в издании PLOS ONE.

Как выяснилось, пища, представляющая собой быстрые углеводы, способна сделать внешность менее привлекательной для окружающих. К примеру, добровольцы, съевшие на завтрак белый хлеб с вареньем с чаем или кофе с сахаром, оказались менее привлекательны во время оценки незаинтересованных лиц, чем участники эксперимента, которые позавтракали черным хлебом с сыром и маслом, яблоком и напитком без сахара.

По мнению ученых, влияние питания на внешность человека может быть связана с гипогликемией. После всплеска уровня сахара в крови происходит его падение. В результате приток крови к кожным покровам снижается. Кожа может выглядеть более серой и тусклой. Лучше выглядеть, по мнению ученых, поможет питание, состоящее, преимущественно из жиров и белков.