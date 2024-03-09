Страны Запада встали на курс полной милитаризации, поскольку не смогли одержать легкую и быструю победу над Вооруженными силами Российской Федерации в украинском конфликте. Об этом во время посещения Военно-технического института, расположенного на окраине Белграда, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Все они думали, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет легко побежден, но так как на Западе видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем», – заявил глава Сербии.

По его словам, необходимо увеличивать производство боеприпасов калибра 122 и 125 миллиметров, а также наращивать производство беспилотных летательных аппаратов. Вучич отметил высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», которые произвели настоящую революцию в боевых действиях на Украине.

Также президент Сербии осмотрел перспективные разработки отечественных оружейников. В частности Вучич отметил необходимость нарастить производство ударных дронов «Комарац» (в переводе с сербского – Комар) до 5 тысяч единиц в год.