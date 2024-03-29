Жительница Подмосковья Татьяна Козлова чудом уцелела во время атаки на «Крокус Сити Холл». Женщина смогла уползти на коленях от террористов, расстреливающих зрителей в концертном зале, и теперь считает 22 марта своим вторым днем рождения. Подробности произошедшего женщина рассказала в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

По ее словам, когда в зале началось задымление никто и подумать не мог, что это теракт. Татьяна со своим мужем стараются посещать все концерты группы «Пикник», которая славится разными интерактивными постановками во время концертов. Поэтому зрители думали, что звуки стрельбы и дым, возможно, являются частью шоу-программы.

«А когда уже стали сбегать с бельэтажа, и с балкона ребята, которые стояли на входе, кричали: “Срочно, все выбегаем”. Не все даже сразу поняли, что надо убегать. … Один из террористов, которых уже поймали, расстреливал партер. Рикошет начался от сидений. Это было, конечно, очень страшно», – вспоминает Татьяна.

По ее словам, ей с мужем удалось буквально выползти на коленках из концертного зала в безопасное место. Однако в ходе паники супруги потеряли друг друга и встретились уже на улице возле пешеходного моста, где они и увидели уже охваченное огнем здание «Крокус Сити Холла». Женщина говорит, что пережитые ею события заставили ее по-другому смотреть на жизнь и ценить каждый прожитый день.