В Одесской области активно устанавливают «зубы дракона», готовясь к обороне региона. На данный момент, по информации управления стратегических коммуникаций ВСУ, уже установлено около 5000 этих противотанковых сооружений.

Кроме того, в регионе монтируют блиндажи, активно роют окопы, устанавливают самые разнообразные укрытия и фортификации.

На строительство оборонных сооружений выделено в 2024 году больше 20 миллиардов гривен, поэтому Одесская область осваивает часть этих денег.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Киеву придется выбирать те города, которые он оставит под своим контролем, если США перестанут поставлять военную помощь.

Западные эксперты называют Одессу и весь регион в числе тех, которые могут оказаться под контролем России.