Глава пророссийской Харьковской администрации Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» заявил об огромном скоплении западной техники и живой силы ВСУ в Харьковской области. По словам Ганчева, российская разведка активно работает в этом направлении, шаг за шагом уничтожая места хранения техники и боеприпасов.

«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения», – заявил чиновник.

Отмечается, что украинские военнослужащие на территории Харьковской области занимаются активным возведением укрепленных районов. Как отмечает Ганчев, киевский режим осознает неизбежность взятия Харьковской области российской армией, поэтому всеми силами осуществляют подготовку к обороне.

Ранее сообщалось о серии ракетных ударов ВС РФ по военным объектам в Харькове. В ходе атаки российским силам удалось уничтожить технику и живую силу ВСУ, в том числе и наемников из «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России).