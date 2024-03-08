Украинская ПВО «дружественным огнем» сбила собственный фронтовой бомбардировщик Су-24, рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он уточнил, что самолет упал в районе Покровска в ДНР, а также указал точные координаты.

Зенитная ракета была выпущена из района села Новооленовка, которое находится на подконтрольной Киеву территории. Экипаж Су-24 заметил угрозу и попытался выполнить противоракетный маневр, одновременно выпуская тепловые ловушки. Однако удар все же пришелся в хвостовую часть бомбардировщика.

Эксперт поясняет, что самолет уже находился в «безопасном районе», он возвращался на аэродром в Днепропетровской области. Но после попадания ракеты рухнул на землю и был полностью уничтожен детонацией боекомплекта. По предварительным данным, пилот катапультироваться не успел.