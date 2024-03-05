Париж активно снабжает Киев современными системами вооружений. К уже используемым Вооруженными силами Украины крылатым ракетам SCALP Франция добавила высокоточные управляемые авиабомбы AASM Hammer. Накануне украинская сторона впервые применила французские бомбы на Авдеевском направлении. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

В январе текущего года французская сторона уже анонсировала передачу украинской армии 600 авиационных бомб. А турецкое издание Clash Report подтверждает первое применение управляемой авиабомбы AASM 250 Hammer по территории Авдеевского коксохимического комбината, находящегося под контролем российских сил.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, применение французской авиабомбы на фронте преследует сразу две цели. Во-первых, показательная «бомбежка» на Донецком направлении должна продемонстрировать, что у ВСУ есть возможность продолжать обстрелы Донецка даже после освобождения Авдеевки, а во-вторых – уничтожить следы присутствия французских наемников на Авдеевском коксохимическом комбинате.