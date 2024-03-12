Диверсионно-разведывательные группы ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Ряд военкоров в телеграм-канале назвали это пиар-акцией Киева, но военный эксперт Юрий Баранник с ними не согласен.

Он пояснил, что ВСУ задействовали весьма крупные силы, привлекли большое количество техники, поэтому скорее всего они рассчитывали на нечто большее, чем просто на пиар-акцию. Численность личного состава можно оценить по серьезным потерям, которые понес противник. ВС РФ сумели отбить атаки и уничтожили немало западных боевых систем.

Одной из них оказалась самоходная артиллерийская установка CAESAR, полученная ВСУ от Франции. Эксперт отмечает, что она явно не предназначена для использования в подобных операциях, так как является весьма дорогостоящей и редкой.

Дальность поражения целей составляет 40 километров. Это почти расстояние от Нехотеевки до Белгорода. Не исключено, что именно областной центр был целью боевиков ВСУ – они намеревались атаковать ее с применением САУ, так как артиллерийские снаряды перехватить сложнее, чем беспилотники или ракеты. Но «Цезарь» был уничтожен российскими военными вместе с 6 танками, 20 единицами другой бронетехники и почти сотней боевиков противника.