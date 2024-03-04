Украинская армия все же пытается оказывать сопротивление штурмовым подразделениям ВС РФ под Бердычами на Авдеевском направлении. Командование перебросило туда дополнительные силы, перед которым стоит задача – удержать оборонительные порядки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, Киев бросил в Бердычи сразу несколько подразделений в надежде на то, что они смогут сдержать натиск российских войск. Однако сделать это сложно, так как ВС РФ имеют полное превосходство в артиллерии, активно задействуют авиацию и уверенно продвигаются вперед, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что после освобождения Авдеевки ВС взяли под контроль населенные пункты Ласточкино, Орловка и Тоненькое. На данный момент Бердычи остаются последним населенным пунктом на этой линии обороны ВСУ.