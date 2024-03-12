Украинские военные сообщили о «новой модификации» русских «Шахедов» (БПЛА «Герань-2»), которые якобы синхронизированы с популярным мессенджером. Официальные источники в России о подобных «модификациях» не писали.

МК со ссылкой на неназванные источники пишет, что украинские боевики обнаружили «новые модификации» БПЛА, которые начали активно применять ВС РФ. «Новые» модели имеют, кроме видеокамеры, еще и модем, через который сразу передают картинку в Telegram.

Якобы русские операторы при атаке дрона сразу получают от него изображение работающих систем ПВО ВСУ, поэтому могут оперативно корректировать удары. В публикациях говорится, что «новая модель» русского дрона, синхронизированного с Telegram, не выпускается серийно, а является кустарным ноу-хау отдельных подразделений русской армии.