Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Особо участились обстрелы региона в период с 12 по 18 марта. Утром 17 марта противник нанес очередной удар в направлении Белгорода, используя реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган».

По сообщению Минобороны РФ, российские средства ПВО пресекли попытку противника нанести удар по территории нашей страны. ВСУ осуществили атаку снарядами RM-70 Vampire в количестве 9 единиц. Также противник выпустил по региону три реактивных снаряда «Ураган». Отмечается, что часть вражеских снарядов уничтожили средства противовоздушной обороны в воздухе над Белгородской областью.

Но те, что достигли населенного пункта, смоги нанести ущерб автомобилям и зданиям. Также есть и погибшие. По предварительным данным, в результате попадания снаряда в частное домовладение, расположенное на Зареченской улице погибла несовершеннолетняя девочка. Ее отец получил серьезные ранения. По информации Минздрава региона, всего за период с 12 по 18 марта в Белгородской области пострадало 93 человека в результате действий ВСУ, из них 11 человек погибло.