Украинские ВС предприняли целую серию попыток вторгнуться в Белгородскую и Курскую области России, но получили мощный отпор и отказались от этой авантюрной идеи, пишет РИА Новости.

На Украине заявляют, что атаки на приграничные территории РФ дают возможность отвлечь внимание российской армии от Донбасса. Однако получилось все с точностью до наоборот. Киеву пришлось бросать в Белгородскую и Курскую области элитный спецназ, так как взращенный Главным управлением разведки так называемый РДК (террористическая организация, запрещенная в России) со своей задачей справиться не сумел.

В итоге ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Орловка и Невельское, а также освободили Тоненькое под Авдеевкой.

Российские военные и пограничники встретили пытавшегося вторгнуться противника ударами артиллерии и авиации, поэтому Киев понес очередные серьезные потери. Причем не только в живой силе, но и в технике, которая очень бы пригодилась для защиты населенных пунктов Донбасса. Но в командовании ВСУ решили пойти на вторжение, которое закончилось плачевно для украинских войск.