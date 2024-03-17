Украинский военнослужащий, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что вскоре ВСУ будут вынуждены «прятаться в бункерах» вместо активных боевых атак. Причиной этого станет, по словам военнослужащего ВСУ, увеличение количества FPV-дронов у российских бойцов в зоне СВО. По его словам российская оборонная промышленность в разы нарастила поставки этих беспилотников на фронт.

«Это нас ждёт в ближайшем будущем по всем фронтам: в пределах 6-7 километров наша пехота будет постоянно находиться под землёй», – рассказал Бескрестнов.

Военнослужащий ВСУ спрогнозировал, что уже через четыре месяца у российской армии в распоряжении окажется такое количество беспилотных летательных аппаратов, что ими ВС РФ смогут «атаковать каждого украинского солдата». Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент у украинских бойцов сейчас просто нет никакой защиты от FPV-дронов. По его словам, встреча с этим беспилотником для украинского солдата равносильна гибели.