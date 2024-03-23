Командир одного из подразделений прикрытия государственной границы ВС РФ рассказал об инциденте с украинскими диверсантами. Он сообщил, что боевиков ликвидировали свои же, сбросив на них три мины с дрона «Баба Яга».

12 марта ВСУ попытались прорваться в населенный пункт Сподарюшкино Белгородской области, однако ни артподготовка, ни атака пехоты на «Хаммерах» не дали результатов.

На следующий день противник удвоил усилия и бросил на границу танки, но и они были успешно сожжены российскими военными.

После этого подразделение боевиков ВСУ приняло решение сдаться. Но как только военные начали покидать укрытия, прилетела «Баба Яга». В результате взрыва сразу трех мин украинские боевики погибли.

Напомним, практически на всех направлениях фронта действуют заградительные отряды ВСУ, которые расстреливают на месте боевиков, пытающихся сдаться или оставить позиции.