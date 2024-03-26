Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является легитимной целью для российских войск, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Также он ответил на вопрос журналиста, почему после такого количества терактов Буданов и его соратники все еще живы.

«Все впереди», – цитирует Бортникова РИА Новости.

Законными целями, по словам главы ФСБ, являются также другие представители силовых структур и властей Украины, так или иначе участвующие в действиях, наносящих вред России.

Напомним, ранее Бортников заявил, что после первых допросов террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», причастность к атаке Украины подтверждается.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее сообщил, что если Киев действительно замешан в теракте, Россия ответит методами, которых «мы еще не видели».