Минобороны России сообщило об уничтожении в последние сутки реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащей ВСУ, а также крупного склада с боеприпасами 43-й механизированной бригады.

Также стало известно, что в 132 районах нанесены огневые поражения живой силе и скоплениям бронетехники ВСУ.

Только на Южно-Донецком направлении Киев потерял 140 боевиков, буксируемую артиллерийскую установку M119 и 8 пикапов, которые используются в ходе боевых действий с крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, ранее ВС РФ уничтожили зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. При этом ВСУ фактически сами позволили это сделать – они разместили два ЗРК в 10 метрах друг от друга и развернули их в непосредственной близости от линии соприкосновения.