Практически все пути снабжения ВСУ в населенных пунктах Бердычи, Уманское и Орловка под Авдеевкой находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что украинская группировка, находящаяся в районе этих населенных пунктов, столкнется с серьезными сложностями. Все дело в том, что подвозить ей боеприпасы и провизию под ударами российской артиллерии и авиации будет весьма проблематично.

Напомним, после отступления из Авдеевки ВСУ пытаются выстроить линию обороны у сел Орловка, Тоненькое, Бердычи и Уманское. Однако получается это плохо, натиск ВС РФ не дает возможности украинским боевикам закрепиться на позициях. Из Тоненького и Орловки они были вынуждены уйти, не в силах оказывать сопротивление.